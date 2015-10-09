Разгром определил первого соперника для легенды казахстанского бокса на ЧМ

Казахстанский боксёр Темиртас Жусупов узнал первого соперника на чемпионате мира от IBA, который проходит в эти дни в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Им станет Девендра Сингх Соланки из Индии, который в 1/16 финала весовой категории до 48 килограммов разгромил Элли Салима Нгвандо из Танзании - 5:0.

37-летний Жусупов - легенда казахского любительского бокса. Он является чемпионом мира (2021) и Азии (2013, 2019), а также чемпионом серии WSB (2015), Всемирных военных игр (2019) и чемпионата мира среди военнослужащих (2021), неоднократным чемпионом Казахстана.

Сегодня первым от Казахстана на ринг поднялся Санатали Тольтаев, который в 1/16 финала весовой категории до 67 килограммов победил Джеральда Кабинду из Замбии со счётом 4:1.

Также свои бои проведут Ерасыл Жакпеков (80 кг) и Даулет Тулемисов (86 кг). Их оппонентами будут Зуграна Эбенезер Тене Гусвенде (Буркина-Фасо) и Рамон Батальего Соуза (Бразилия) соответственно.

