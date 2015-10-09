Со счётом 4:1 завершился бой Казахстана на ЧМ по боксу

Казахстанский боксёр Санатали Тольтаев отметился первой победой на чемпионате мира от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 67 килограммов он прошёл Джеральда Кабинду из Замбии со счётом 4:1.

Сегодня от Казахстана на ринг также поднимутся Ерасыл Жакпеков (80 кг) и Даулет Тулемисов (86 кг). Противостоять им будут Зуграна Эбенезер Тене Гусвенде (Буркина-Фасо) и Рамон Батальего Соуза (Бразилия) соответственно.

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира проходит с 4 по 13 декабря. Победители соревнований получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры - по 150 тысяч, бронзовые - по 75 тысяч, а четвертьфиналисты - по 10 тысяч.

Прямая трансляция боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу от IBA

