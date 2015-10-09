Прямая трансляция боев Казахстана на ЧМ-2025 по боксу от IBA

Сегодня, 5 декабря, на чемпионате мира по боксу от IBA в Дубае (ОАЭ) на ринг выйдут три боксера из Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Свои поединки проведут Санатали Тольтаев (67 кг), Ерасыл Жакпеков (80 кг) и Даулет Толемисов (86 кг).

Тольтаев в рамках дневной сессии (начало в 18:00) выйдет на ринг против Жеральда Кибинды из Замбии. Их поединок за выход в 1/8 финала пройдет в седьмой паре на ринге A.

Жакпеков и Толемисов в 1/16 финала выступят в рамках вечерней сессии, которая стартует в 22:00.

Жакпеков в шестой паре на ринге A проведет бой с Зуграной Эбенезером из Буркина-Фасо. Соперником Толемисова будет Сюза Рамон Ботагелло из Бразилии. Они проведут бой в 11-й паре на ринге A.

Прямая трансляция поединков будет доступна здесь.

Напомним, накануне казахстане Нурмагамед Юсупов, выступающий в весовой категории до 92 килограммов нокаутировал в первом раунде Навруза Джафоева из Таджикистана.

