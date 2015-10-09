Экс-тренер "Кайрата" может вернуться в Казахстан? Он дал ответ

Экс-тренер алматинского "Кайрата" Карлос Алос Феррер впервые за несколько лет остался без работы. В последние годы он трудился у руля сборной Беларуси. Корреспондент Vesti.kz узнал у испанского специалиста о дальнейших планах и возможности вернуться в Казахстан.

Накануне стало известно, что в Белорусской федерации футбола (АБФФ) приняли решение о расторжении контракта с 50-летним Алосом Феррером. Он занимал пост главного тренера сборной более двух лет, с августа 2023 года.

В данный момент Карлос не думает о будущем, так как взял небольшую паузу. У него точно будет время хорошо поразмышлять о дальнейших планах.

"Спасибо за сообщение. Казахстан? Я пока не знаю, что произойдёт в ближайшем будущем", - сказал тренер в разговоре с корреспондентом Vesti.kz Димашем Тулегеновым.

Алос Феррер больше трёх лет трудился в Казахстане

Летом 2015 года Карлос приехал в нашу страну, где начал тренировать в "Академии Онтустик". Через два года он возглавил юношескую сборную Казахстана до 17 лет, а с лета 2017-го до октября 2018-го работал в "Кайрате".

При нём алматинцы становились серебряными призёрами КПЛ, а ещё завоевали Кубок Казахстана в 2017 году, в финале обыграв "Атырау" (1:0). Испанец тренировал команду во времена Андрея Аршавина, Жерара Гоу, Исаэла, Бауыржана Исламхана, Исламбека Куата и других.

В последние годы Карлос тоже был так или иначе вовлечён в казахстанский футбол, так как работая главным тренером сборной Беларуси, ему приходилось внимательно следить за рядом своих подопечных, выступающих в КПЛ. В их числе Александр Мартынович, Валерий Громыко, Макс Эбонг, Никита Корзун и другие.

В тренерском штабе Карлоса трудился казахстанец Фархат Джанибеков. Он вчера тоже остался без контракта

Учитывая, что половину времени из последних десяти лет тренер работал в странах СНГ, не исключено, что он будет заинтересован в возвращении в Казахстан спустя семь с лишним лет. Тем более в премьер-лиге теперь будет аж 16 клубов, в некоторые из них пришли и ещё придут новые инвесторы, а сами команды нуждаются в сильных специалистах.

Отметим, что за свою карьеру Алос Феррер также тренировал сборные Катара и Руанды, а ещё работал в клубах из Кипра, Марокко, Польши, Гонконга и Испании.

Фото: АБФФ (1,3), ФК "Кайрат" (2)©️

