Казахстан нокаутом в первом раунде выиграл бой на ЧМ по боксу

Боксёр из Казахстана Ерасыл Жакпеков одержал яркую победу на чемпионате мира от IBA, который в эти дни проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В бою 1/16 финала весовой категории до 80 килограммов он финишировал в первом раунде Зуграна Эбенезера Тене Гусвенде из Буркина-Фасо. Сопернику трижды отсчитали нокдаун, после чего рефери решил остановить поединок.

Сегодня первым от Казахстана выступил Санатали Тольтаев (до 67 кг), который прошёл Джеральда Кабинду из Замбии со счётом 4:1. В вечерней сессии также ожидается поединок Даулета Тулемисова (до 86 кг) против бразильца Рамона Батальего Соузы.

С составом сборной Казахстана на этот турнир можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфинала — по 10 тысяч.

