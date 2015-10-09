Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Чемпион мира из Узбекистана устроил разгром 5:0 во втором бою на ЧМ

Жавохир Умматалиев из Узбекистана выиграл второй бой на чемпионате мира-2025 по боксу от IBA, проходящем в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

На этот раз в 1/16 финала весовой категории до 80 килограммов он победил Седрика Белони-Дульерпа из Гаити со счётом 5:0.

Напомним, что в стартовом поединке Умматалиев с аналогичным результатом прошёл боксёра с Сейшельских Островов Дашейля Фанчетте.

Умматалиев является чемпионом мира-2025 от World Boxing.

На чемпионате мира от IBA в Дубае представлен и Казахстан. Сегодня свои бои выиграли Санатали Тольтаев (до 67 кг) и Ерасыл Жакпеков (до 80 кг).

Победители ЧМ получат по 300 тысяч долларов, серебряные призёры — по 150 тысяч, бронзовые — по 75 тысяч, а участники четвертьфинала — по 10 тысяч.

