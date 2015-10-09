Боксёр из Казахстана на разгроме вышел в 1/8 финала ЧМ

Боксёр сборной Казахстана Даулет Тулемисов вышел в 1/8 финала чемпионата мира от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В 1/16 финала весовой категории до 86 килограммов он победил бразильца Рамона Батальего Соузу со счётом 5:0.

Ранее свои поединки выиграли другие казахстанские боксёры: Санатали Тольтаев (67 кг) и Ерасыл Жакпеков (80 кг).

С составом сборной Казахстана можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

