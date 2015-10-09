Жёсткий нокаут потряс ЧМ по боксу в весе казахстанца

Представитель сборной Испании Серхио Мартинес одержал яркую победу на чемпионате мира-2025 по боксу под эгидой IBA, проходящем в эти дни в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

В бою весовой категории до 75 килограммов Мартинес нокаутировал португальца Диого Семедо во втором раунде: соперник не смог сразу подняться с канваса.

Отметим, что в этом весе от Казахстана выступает Сабыржан Аккалыков, который сегодня сразится с новозеландцем Таухиримати Тохерири-Халлеттом. 8 декабря на ринг поднимутся ещё шесть боксёров сборной Казахстана. С расписанием боёв и трансляцией можно ознакомиться здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!