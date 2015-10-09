Судьи решили исход боя олимпийского чемпиона из Узбекистана на ЧМ-2025 по боксу

Асадхужа Муйдинхужаев из Узбекистана вышел в 1/4 финала чемпионата мира по боксу от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/8 финала в весе до 67 килограммов он встречался с Арменом Машакарьяном из Армении.

Поединок завершился в пользу боксера из Узбекистана раздельным решением судей - 4:1.

Муйдинхужаев — многократный чемпион Узбекистана в любительском боксе, бронзовый призёр чемпионата Азии (2022), двукратный чемпион мира (2023, 2025), а также обладатель золотой медали Олимпийских игр 2024 года в Париже.

В поединке за медаль чемпионата мира Муйдинхужаев встретится с победителем пары Санатали Тольтаев (Казахстан) - Касио Сантос Оливейра (Бразилия).

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

