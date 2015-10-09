Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Любительский бокс
Сегодня 18:33
 

Казахстанский боксер оформил разгром на ЧМ и вышел на чемпиона Олимпиады из Узбекистана

  Комментарии

Казахстанский боксер оформил разгром на ЧМ и вышел на чемпиона Олимпиады из Узбекистана Санатали Тольтаев. Фото: Дирекция развития спорта©

Казахстанский боксер Санатали Тольтаев вышел в 1/4 финала на чемпионате мира от IBA, который проходит в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Его соперником в 1/8 финала в весе до 67 килограммов был Касио Сантос Оливейра из Бразилии.

Поединок завершился победой Тольтаева единогласным решением судей (5:0).

Таким образом, Тольтаев, имеющий опыт выступлений на профи-ринге за медаль мирового первенства поспорит с Асадхужой Муйдинхужаевым из Узбекистана.

Муйдинхужаев в 1/8 финала нанес поражение Армену Машакарьяну (4:1) из Армении.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/8 финала, мужчины
9 декабря 22:30   •   не начат
- : -
