Любительский бокс
Сегодня 07:15
 

Где и когда смотреть бои Жусупова, Темиржанова и других казахстанцев на ЧМ по боксу

  Комментарии

©AIBA

Сегодня, 8 декабря, семь казахстанских боксёров выступят на чемпионате мира от IBA, проходящем в эти дни в Дубае (ОАЭ), передают Vesti.kz.

Это Санатали Тольтаев, Ерасыл Жакпеков, Нурмагамед Юсупов, Нурлан Сапарбай, Темиртас Жусупов, Сабыржан Аккалыков и Серик Темиржанов.

Дневная сессия (начало - в 18:00 по времени Астаны)

67 кг. Санатали Тольтаев - Касио Сантос Оливейра (Бразилия)
80 кг. Ерасыл Жакпеков - Джамбулат Бижамов (Россия)
92 кг. Нурмагамед Юсупов - Энмануэль Рейес Пла (Испания)
+92 кг. Нурлан Сапарбай - Иман Раамезанпурделвар (IBA-PRO)

Вечерняя сессия (начало - в 22:00)

48 кг. Темиртас Жусупов - Девендра Сингх Соланки (Индия)
60 кг. Серик Темиржанов - Эндрю Чилата (Замбия)
75 кг. Сабыржан Аккалыков - Таухиримати Тохерири-Халлетт (Новая Зеландия)

Прямая трансляция поединков будет доступна здесь.

Чемпионат мира продлится с 4 по 13 декабря. Победители турнира заработают по 300 000 долларов, серебряные призёры — по 150 000, бронзовые медалисты — по 75 000, а участники четвертьфинала получат по 10 000.

Чемпионат мира IBA по боксу 2025   •   Объединённые Арабские Эмираты, Дубай   •   1/8 финала, мужчины
Сегодня 22:45   •   не начат
- : -
Кто победит в основное время?
Жусупов
Ничья
Соланки
Проголосовало 1 человек

