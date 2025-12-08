Почему Пётр Ян - "самый казахский" чемпион UFC? Это может вас удивить

Российский боец Пётр Ян (20-5) совершил один из величайших камбэков на вершину в истории UFC. 1736 дней или ровно четыре года и девять месяцев понадобилось ему, чтобы вернуть себе звание чемпиона легчайшего веса.

За это время он прошёл через серию из трёх подряд поражений и столкнулся с потерей веры в лучшее со стороны многих болельщиков, но затем выдал серию из четырёх побед, а вишенкой на торте стала уверенная победа над одним из самых доминирующих чемпионов последних лет - Мерабом Двалишвили (21-5).

Корреспондент Vesti.kz дал интересное описание Петру, назвав его "самым казахским" чемпионом UFC. Понятно, что напрямую боец никак не связан с Казахстаном или казахским народом, но в целом взаимосвязей хватает. И в этом материале мы рассказали о самом основном.

Менеджер-казах, который привёл Яна в UFC

Ни для кого не секрет, что дела чемпиона UFC ведёт менеджер-казахстанец Саят Абдрахманов. И это не просто стандартная ситуация, где сильный специалист приходит к уже состоявшемуся бойцу и предлагает ему сотрудничать. Потому что Пётр и Саят росли в своих делах вместе.

Они познакомились задолго до первого чемпионства Яна в UFC, которое случилось в 2020 году. Менеджер в одном из интервью рассказывал, что в 2014 году Пётр приехал на сборы в тайский зал Tiger Muay Thai, в котором Саят работал. Тогда у будущего чемпиона UFC был рекорд 1-0 в профессиональном ММА, и он был ещё совсем "зелёным" бойцом с боксёрской базой.

"Пётр всегда выделялся - прежде всего, дисциплиной, трудолюбием. Одним из первых приходил на тренировку, одним из последних покидал зал. И характер, и физические данные у него были хорошие", - говорил Абдрахманов.

В январе 2018 года Ян подписал контракт с UFC. У него истёк срок действия договора с лигой, и в российской организации уже подготовили бойцу новое, улучшенное предложение, до 50 тысяч долларов за бой.

Однако менеджер Абдрахманов уже пробивал для Яна дорогу за океан и вёл переговоры с UFC. В итоге он стал первым спортсменом, которого Саят смог подписать в лучшую лигу мира, и он же стал первым чемпионом казахстанского менеджера.

"Подписали контракт с UFC! Пётр Ян - первый боец, кого мы подписали в лучшую организацию в мире. Это только начало, Петя первый, но далеко не последний. Большое спасибо Пете за оказанное доверие! Когда мы с ним познакомились три с половиной года назад, Петя ещё не провёл ни одного боя по профи, а я не занимался менеджерской деятельностью, уверен, ещё через три года Петя уже будет чемпионом этой организации. No Mercy!", - писал Саят, который в итоге предсказал будущее чемпионства своего бойца.

Получается, что Ян и Саят знакомы с того момента, как делали первые шаги в боях и менеджерской карьере, и они смогли вывести друг друга на новый уровень. Без работы грамотного специалиста Петру было бы сложно не только добраться до титульного боя UFC, но и вообще подписать контракт с промоушеном. Ведь просто быть сильным бойцом для этого порой недостаточно.

Друг-казах, который стал символом чемпионства в UFC

Чуть ли не символом чемпионства Яна в UFC стал его друг Ильяс Хамзин, тоже профессиональный боец ММА (14-4), этнический казах из Омска. И в 2020 году, когда Пётр побил Жозе Альдо в титульнике, и вчера, в поединке с Двалишвили, Хамзин был в углу у Яна. В итоге оба раза он поднимал чемпиона на руки, когда тот красовался с поясом чемпиона.

Это показатель того, насколько важным человеком для Петра является Ильяс. Вчера друг активно и эмоционально заряжал его между раундами, сильно переживал.

"Мы с ним начали общаться ещё с 2010 года. В 2013 году Пётр начал свой путь, а в 2015 году взял меня с собой на тренировку по грэпплингу. Меня это особо не впечатлило, а тогда уже была первая игра UFC на Sony PlayStation, где я видел "треугольник". Вот, что я в игре видел, то там ребятам и показал. Тренер начал спрашивать, а Петруха ему сказал, что я по игре научился этому приёму. Тот, конечно, очень удивился. Пётр дальше продолжал серьёзно выступать, и всё время предлагал мне попробовать свои силы в ММА. Я пошёл в зал к Георгию Емельянову в клуб "Ермак". Там мне предложили выступить на турнире по панкратиону. На этом соревновании я прошёлся с досрочными победами, а в финале победил, можно сказать, первого номера Омска. Первый раз в жизни выиграл пояс. Впоследствии участвовал на чемпионате России по рукопашному бою, где сделал две досрочки, а в финале парень снялся из-за травмы. Потом на чемпионате России по панкратиону в Омске выиграл три боя досрочно и одержал победу на турнире. К тому времени Петю уже подписали в UFC, и он взял меня для подготовки к дебютному бою, в качестве спарринг-партнера. Отправились в Tiger Muay Thai на сборы, где я постоял в спаррингах с профессионалами и понял, что ничем им не уступаю. После боя в UFC Петя начал искать мне поединок в ММА, раз уж я прошёл такие сборы. На Урале есть организация RCC, где я и дебютировал", - делился Хамзин.

Что касается самой дружбы, то она началась ещё в юношестве. Об этом подробно рассказывал в одном из интервью Хамзин. Причём, как оказалось, Ильяс стал бойцом благодаря Петру.

Сейчас бойцовская карьера 34-летнего Хамзина тоже на взлёте. В ноябре он стал чемпионом известной организациив среднем весе. Очень символично, что два друга стали чемпионами своих лиг в течение пяти недель.

Теперь обоим нужно продолжать в том же духе, чтобы оставаться на вершине как можно дольше.

Тренер-казах, который вернул Яна на его реальный уровень

Другой фигурой, менее заметной, но не менее важной был и есть Кайрат Нурмаганбетов. Российский тренер казахского происхождения, который вывел Петра на новый уровень. В их сотрудничестве не было такого постоянства, как у Петра с Саятом, и это стало одной из причин чёрной серии Яна несколько лет назад.

Тогда боец часто менял пути подготовки к боям, окружение, и не всегда Нурмаганбетов был с ним. Но когда боец вновь стал работать с этим тренером, то вновь вернул себе то доминирование, которым он завоевал мир UFC в конце десятых годов.

К сожалению, Кайрат зачастую не может быть рядом с Петром во время боя, так как ему не дают американскую визу, где в основном проходят бои. В прошлом году мы уже писали, что тренер-казах может привести Яна к чемпионству, и это в итоге случилось:

"С Петрухой мы знакомы очень давно. Буквально с 15 лет он выступал по боксу, и я тоже, хоть немножко и в разных весах. На одних турнирах бились. Пётр - мастер спорта по боксу, выходец из омской школы бокса, можно сказать. Сотни раз встречались на соревнованиях. Потом в одном институте учились, на одном потоке, только Пётр на год старше. Часто встречались с зачётками в очередях, долги закрывали (улыбается). Так и познакомились. Затем Пётр начал заниматься ММА. И когда с Ильясом Хамзиным приехал в клуб "Архангел Михаил", провёл там несколько тренировок, Петру понравилось, и он пригласил меня в команду. И вот я здесь", - рассказывал Нурмаганбетов.

Знакомы Нурмаганбетов и Ян тоже очень давно. И именно Пётр когда-то пригласил его работать в команду

Дружба с Головкиным и его пример

Если говорить о том, как связан Ян с Казахстаном, то мы должны упомянуть и легендарного боксёра Геннадия Головкина. Пётр сам является выходцем из бокса, и он признавался, что раньше равнялся на таких чемпионов, как Майк Тайсон, Костя Цзю и Головкин.

А в 2021 году, сразу после потери чемпионского титула из-за дисквалификации в поединке с Алджамейном Стерлингом, Ян встретился с Геннадием в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Они сделали памятное фото, на котором оказался и звёздный боец UFC Нейт Диас.

"Мы приехали в Лос-Анджелес, у нас отсюда должен был быть вылет. Головкин проживает здесь, мы поддерживаем связь, встретились, пообщались, пожарили мясо. Геннадий дал хорошие советы. А что касается Диаса, то мы случайно встретились на парковке, так как были в одном заведении, Нейт проезжал с ребятами мимо нас, увидел и остановился. Поговорили, сфотографировались" - говорил Ян.

Казахстанский боец называет Яна своим другом

В легчайшей весовой категории есть представитель Казахстана Бекзат Алмахан (12-3), и он верил в победу Петра над Мерабом на UFC 323. Когда журналисты поинтересовались у казахстанца его мнением по титульному поединку, он не смог скрыть своих симпатий.

"Я верю, что Пётр победит. Потому что Пётр - мой друг. Я предвзят? Да, немного", - сказал он в интервью Home of Fight.

Теперь можно сказать, что в дивизионе Бекзата правит его друг. Казахстанец пока далёк от топ-15 и имеет рекорд 1-2 в лиге. Поэтому говорить о встрече двух друзей в одной клетке пока очень рано.

Ян приезжал в Казахстан и должен был возглавить турнир UFC

Сам Пётр был в Казахстане и даже выступал на международном турнире по боксу с другими именитыми спортсменами. Было это очень давно, но чемпион UFC вспоминал об этом в 2021 году.

"Я сам боксировал где-то в 2011 году на международном турнире в Казахстане, где выступали Усик, Гвоздик - вся команда. Конечно, было бы интересно потренироваться (с ними)", - говорил Пётр.

Кроме того, в июне 2020 года в Казахстане должен был впервые пройти турнир UFC. Астанинский ивент должен был возглавить поединок между Петром и бразильцем Марлоном Мораесом. Но в итоге пандемия не позволила этим планам воплотиться в реальность, а турниров в Казахстане так и не было.

Кстати, есть слухи, что в 2026 году UFC всё же может приехать с турниром в Казахстан, но уже не в Астану, а в Алматы. Если ивент состоится, то почему бы Петру не провести первую защиту именно на нём? Особенно после того, как вы прочитали этот текст. Да и тренер Нурмаганбетов тогда сможет быть в углу у Яна.

Напомним, что в главном бою UFC 323 в Лас-Вегасе (Невада, США) Ян единогласным решением судей победил Двалишвили, прервав 14-матчевую победную серию грузина и не позволив ему стать первым в истории чемпионом UFC с четырьмя защитами пояса в течение одного календарного года.

Сам Ян вышел на серию из четырёх побед кряду, а его рекорд в UFC состоит из 12 побед и четырёх поражений.

