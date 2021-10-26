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Бывший чемпион UFC сделал признание про Головкина

Бывший чемпион UFC сделал признание про Головкина
©twitter.com/ruthiessmma
Новости спорта Смешанные UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории россиянин Петр Ян признался в симпатиях к казахстанскому боксеру Геннадию Головкину, сообщают Vesti.kz.

По словам российского бойца, он всегда брал пример с GGG, который является чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

Также Ян поделился мнением о соотечественнике Федоре Емельяненко. Последний в минувшие выходные нокаутировал американца Тимоти Джонсона в главном поединке турнира Bellator 269 в Москве.

"Федор - легенда ММА. Он один из лучших тяжеловесов в мире. То, что он выступает в таком возрасте, это и хорошо. Он делает это для своей команды, для спорта. Но опять-таки, это серьезный возраст. У нас очень жестокий спорт. Сегодня ты можешь победить, а завтра проиграть. Я не равнялся на Федора, он не был у меня в приоритете в спорте. Я тогда занимался боксом и увлекался только боксом. Когда же я оказался в ММА, то здесь было уже другое поколение, другие ребята. В боксе я равнялся на Майка Тайсона, Роя Джонса, Костю Цзю, Геннадия Головкина, Мэнни Пакьяо", - сказал Ян в эфире программы MMA Hour.

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Метки:
UFC Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий

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