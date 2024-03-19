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Новости спорта MMA UFC

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Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?

Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?
©X/Fight24.pl

Турнир UFC в Казахстане - настоящая мечта ценителей смешанных единоборств (ММА) и местных спортсменов. Пока до ее воплощения в реальность далековато, но еще несколько лет назад все было очень близко к осуществлению. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как сорвался долгожданный казахстанский ивент лучшей лиги мира и чьи бои в итоге так и не состоялись.

13 июня 2020 года - эта дата должна была войти в историю, ведь именно на этот день был запланирован первый в истории турнир UFC на территории Казахстана. Такое большое событие должна была принять столичная "Астана Арена", вмещающая 30 тысяч зрителей. С учетом того, как в Казахстане любят единоборства, тем более UFC, вряд ли возникали сомнения касательно заполняемости трибун. 

В конце февраля того года известный менеджер Саят Абдрахманов обрадовал соотечественников большой новостью: 13 июня в Казахстане пройдет первый турнир UFC. Казалось, что, вот, потерпеть три месяца, и мечта станет реальностью. Но пандемия COVID-19 накрыла весь мир, включая Казахстан, где уже с середины марта был введен режим ЧС.

Не успели казахстанцы порадоваться такому крупному анонсу, как тут же стало ясно, что проведение ивента при нынешних обстоятельствах невозможно. UFC приостановили организацию турниров даже в США, лишь спустя какое-то время начав вновь устраивать бои без зрителей. Также лига на определенное время перестала проводить заграничные турниры, исключением стал лишь бойцовский остров в ОАЭ.

В итоге астанчане и жители Казахстана в целом не дождались этого события. А ведь в главном бою турнира должны были встретиться топовые представители легчайшего дивизиона - россиянин Петр Ян и бразилец Марлон Мораес

"Поехали в Казахстан, проведем хороший бой и шокируем Казахстан и весь мир!", - говорил Мораес после анонса поединка, обращаясь к Яну.

Помимо главного поединка, зрители не дождались еще нескольких ранее анонсированных противостояний на "Астана Арене". В частности, казахстанец Жалгас Жумагулов должен был дебютировать в промоушене поединком с американцем Джорданом Эспиносой. Еще были слухи о возможном дебюте в лиге казахстанки Марии Агаповой именно на этом турнире в Астане. Но, забегая вперед, скажем, что она действительно провела дебютный поединок 13 июня, но уже на перенесенном в Лас-Вегас (Невада, США) ивенте.

Также были отменены противостояния между россиянином Хадисом Ибрагимовым и грузином Романом Долидзе, а также между россиянином Гаджимурадом Антигуловым и бразильцем Клидсоном Абреу.

9 апреля президент лиги Дана Уайт подтвердил, что все турниры после UFC 249 будут отложены на неопределенный срок. А в следующем месяце появилась информация, что турнир 13 июня состоится уже в Лас-Вегасе. В рамках этого события казахстанка Агапова успешно дебютировала в UFC и даже получила бонус за лучшее выступление вечера.

Жумагулов же перенес свой дебют уже на июль. На турнире в ОАЭ казахстанец подрался с бразильцем Раулианом Пайвой, которому проиграл достаточно спорным решением судей.

На том же июльском турнире подрался и россиянин Ян. Ему отмена астанинского ивента пошла на пользу, потому что в итоге Петр вместо претендентского поединка против Мораеса получил титульный поединок за вакантный пояс против Жозе Альдо. В итоге Ян победил опытного бразильца техническим нокаутом в пятом раунде и стал новым чемпионом UFC.

Саят Абдрахманов (слева) и Ильяс Хамзин (рядом с Петром) были рядом в этот знаменательный вечер

Прошло уже почти четыре года, но с тех пор UFC ни разу публично не заявляли о планах проведения ивента в Казахстане. Хотя за эти годы многое изменилось, и теперь наша страна прочно застолбила себе место на карте UFC. Все-таки казахстанских бойцов в промоушене становится больше, а наличие такой суперзвезды, как Шавкат Рахмонов (18-0), должно придавать болельщикам надежду, что в скором времени лучшая лига мира решится на вторую попытку проведения турнира в Казахстане.

Два года назад мы уже анализировали на эту тему, и предположили, что в идеале первый турнир в Казахстане пройдет не ранее 2024 года. Но, как видим, сейчас в планах UFC таких мыслей нет и, судя по всему, казахстанским фанатам нужно подождать еще какое-то время. 

В ноябре 2022-го казахстанский промоутер Нурбек Карабала тоже заявлял, что ведутся переговоры с UFC о проведении турнира в Казахстане в конце 2023-го или в 2024 году. Но и это, видать, ни к чему существенному, пока, не привело.

Прямо сейчас контракт с UFC имеется у шестерых казахстанских бойцов: Асу Алмабаева (19-2), Азата Максума (15-1), Бекзата Алмахана (11-2), Сергея Морозова (19-5), Рахмонова (18-0) и Агаповой (10-4). Кроме того, в промоушене выступают уроженцы Казахстана - представитель Азербайджана Рафаэль Физиев (12-3) и россиянка Ирина Алексеева (5-2). Есть ряд бойцов, чьи интересы представляет казахстанский менеджер Абдрахманов, а также те, кто в прошлом выступал на территории Казахстана или в местных лигах. Поэтому потенциальный турнир UFC в Казахстане был бы интересен многим спортсменам.

Фото: Tengrinews.kz, Турар Казангапов (1), UFC (2)©️

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Метки:
MMA UFC Казахстан Астана Абдрахманов Саят Ян Петр Жумагулов Жалгас Агапова Мария Рахмонов Шавкат Алмабаев Асу Максум Азат Алмахан Бекзат Морозов Сергей Физиев Рафаэль

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