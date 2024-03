Первый турнир UFC в Казахстане: как и почему он сорвался?

Турнир UFC в Казахстане - настоящая мечта ценителей смешанных единоборств (ММА) и местных спортсменов. Пока до ее воплощения в реальность далековато, но еще несколько лет назад все было очень близко к осуществлению. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как сорвался долгожданный казахстанский ивент лучшей лиги мира и чьи бои в итоге так и не состоялись.

13 июня 2020 года - эта дата должна была войти в историю, ведь именно на этот день был запланирован первый в истории турнир UFC на территории Казахстана. Такое большое событие должна была принять столичная "Астана Арена", вмещающая 30 тысяч зрителей. С учетом того, как в Казахстане любят единоборства, тем более UFC, вряд ли возникали сомнения касательно заполняемости трибун.

В конце февраля того года известный менеджер Саят Абдрахманов обрадовал соотечественников большой новостью: 13 июня в Казахстане пройдет первый турнир UFC. Казалось, что, вот, потерпеть три месяца, и мечта станет реальностью. Но пандемия COVID-19 накрыла весь мир, включая Казахстан, где уже с середины марта был введен режим ЧС.

Не успели казахстанцы порадоваться такому крупному анонсу, как тут же стало ясно, что проведение ивента при нынешних обстоятельствах невозможно. UFC приостановили организацию турниров даже в США, лишь спустя какое-то время начав вновь устраивать бои без зрителей. Также лига на определенное время перестала проводить заграничные турниры, исключением стал лишь бойцовский остров в ОАЭ.

В итоге астанчане и жители Казахстана в целом не дождались этого события. А ведь в главном бою турнира должны были встретиться топовые представители легчайшего дивизиона - россиянин Петр Ян и бразилец Марлон Мораес.

