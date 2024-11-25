Тренер-казах приведет звездного бойца к поясу UFC? Но есть одна большая проблема

Российский боец UFC Петр Ян (18-5) одержал вторую победу подряд и окончательно вернулся в титульную гонку. Экс-чемпион легчайшего веса горит желанием вернуть себе звание сильнейшего представителя дивизиона. И в этом большой успех его тренера по ударной работе - Кайрата Нурмаганбетова. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о слаженной работе тренера и подопечного.

В главном бою турнира UFC в Макао (Китай) 31-летний Ян бился с шедшим на серии из трех побед экс-чемпионом наилегчайшего дивизиона Дейвесоном Фигейредо (24-4-1). До этого боя бразилец очень хорошо показывал себя в 61 килограммах, а чемпион Мераб Двалишвили (18-4) даже называл его основным претендентом на пояс.

Но Ян показал настоящий мастер-класс в клетке, забрав каждый раунд по мнению всех судей. Окончательный вердикт по итогам 25 минут в октагоне - 50-45 в пользу Петра.

Российский боец здорово смотрелся в стойке, работая аккуратно и придерживаясь расписанного тренером плана. Не все шло так идеально, и в эти моменты отлично работали подсказки Нурмаганбетова - этнического казаха из Омска. Во-первых, он был спокоен, когда давал установки, во-вторых, Петр внимательно слушал наставника и впитывал в себя информацию, как губка. В-третьих, все это работало уже в следующих раундах.

Даже свою борьбу и джиу-джитсу в партере Фигейредо проявить никак не смог. Ян оставался хладнокровным, и умело обходил сильные стороны оппонента, свипуя его и контролируя не меньше, чем сам Дейвесон.

Это был всего лишь второй бой Петра в UFC, когда в углу у него был Кайрат. Первый случился в октябре 2021 года, когда в Абу-Даби (ОАЭ) Ян так же здорово разобрал мощного американца- 49-46 на записках всех судей. Там тоже подсказки Нурмаганбетова сыграли решающую роль, и Петр, проиграв стартовый раунд, забрал последующие четыре, переигрывая Кори во всем.

К сожалению, не каждый бой Ян и Нурмаганбетов могут находиться вместе. К примеру, когда два года назад россиянин проиграл (очень спорно) Шону О'Мэлли, Петр сам решил собрать команду из других специалистов. В остальных случаях боец проводил поединки в США, а там у Нурмаганбетова другие проблемы.

"К сожалению, у меня, и у ребят из команды, нет американской визы. Не получается ее получить. Я уже пять попыток предпринял в консульстве, счет пока 0:5, не смог получить визу. Тяжело уехать без команды в Америку, когда нет никого рядом, ни тренера, ни спарринг-партнера", - сказал он в свежем интервью на YouTube-канале "Ушатайка".

Теперь, когда Двалишвили оценил бой Яна и Фигейредо и выразил готовность провести с россиянином реванш в марте следующего года, на турнире UFC 313 в Лас-Вегасе (Невада, США), велика вероятность, что Петр вновь останется без своего тренера. Без него он уже дважды проигрывал Алджамейну Стерлингу (первый раз - дисквалификацией), а затем и Мерабу. И все эти бои прошли в США.

Поэтому визовый вопрос тренера становится для Яна чуть ли не ключевым. Ведь в тандеме с Нурмаганбетовым он действует практически безукоризненно, и ему явно не хватает наставника рядом, когда он дерется в США, тем более с такими серьезными соперниками.

Что касается Нурмаганбетова, то о нем известно следующее. Ему 30 лет, он уроженец Омска. Его отец -- Заслуженный тренер России по кикбоксингу, чей стаж составляет уже порядка 30 лет.

Сам Кайрат является Заслуженным мастером спорта, чемпионом Европы, двукратным чемпион мира, двукратным победителем Кубка мира, пятикратным чемпионом России по кикбоксингу. Кроме того, он - лучший кикбоксер мира в 2015 году.

С отцом, Амерханом Нурмаганбетовым

В 2017 году он был кандидатом в депутаты на выборах Омского городского Совета. В целом, позиционирует себя как патриота не только своей страны, но и города Омск.

"С виду я не русский, и, в принципе, далеко не русский... Но когда ты приезжаешь за границу, там они не говорят "дагестанец", "чеченец", "казах". Приехал из России - значит, русский и дерешься за триколор и гимн. Я коренной омич, родился и вырос в Омске, шесть моих поколений здесь лежат. И, как у спортсмена, у меня мечта была: накрыться флагом и по рингу с ним пробежать. Непередаваемое ощущение", - рассказывал он в интервью девятилетней давности.

Отметим, что сам Ян начал заниматься спортом на серьезном уровне после переезда в Омск в 15-летнем возрасте. Оттуда же родом и другой этнический казах - боец ММА Ильяс Хамзин (13-4). Он тоже тренируется с Кайратом и является близким другом Петра.

Кайрат Нурмаганбетов и Ильяс Хамзин

Если Кайрату удастся получить американскую визу, то шансов на возвращение себе чемпионского пояса у Яна будет намного больше. Это факт!

Фото: IG/kayrat.nurmaganbetov©️