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Чемпион UFC принял решение по реваншу с Яном

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Чемпион UFC принял решение по реваншу с Яном ©instagram.com/ufc

Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) из Грузии готов дать реванш россиянину Петру Яну (18-5), на днях победившему бразильца Дейвесона Фигередо (24-4-1) в главном событии турнира UFC в Макао (Китай), передают Vesti.kz.

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Чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили (18-4) из Грузии готов дать реванш россиянину Петру Яну (18-5), на днях победившему бразильца Дейвесона Фигередо (24-4-1) в главном событии турнира UFC в Макао (Китай), передают Vesti.kz.

Разгромом обернулся главный бой турнира UFC Ян - Фигейредо

Двалишвили по этому поводу опубликовал в соцсетях видео, на котором дает своей согласие на рематч спустя два года и даже определил дату боя - 8 марта: 


Первый их поединок состоялся 11 марта 2023 года и завершился победой Двалишвили единогласным судейским решением по итогам пяти раундов.

Свой чемпионский пояс Двалишвили завоевал в сентябре, когда победил американца Шона О'Мэлли (18-2).

Ян - бывший чемпион UFC в легчайшем весе, свой титул утратил три года назад в поединке против представителя США Алджамейна Стерлинга (24-4).

Ян Петр UFC MMA

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