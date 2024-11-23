Разгромом обернулся главный бой турнира UFC Ян - Фигейредо

В Макао (Китай) завершился турнир UFC. В главном событии вечера бились топовые бойцы легчайшего веса - россиянин Петр Ян (18-5) и бразилец Дейвесон Фигейредо (24-4-1), сообщают Vesti.kz.

Поединок прошел через всю дистанцию. По итогам пяти раундов судьи насчитали победу Яна в каждом раунде - 50-45.

31-летний Петр, являющийся бывшим чемпионом дивизиона, одержал вторую победу подряд. Что касается 36-летнего Фигейредо, то бывший чемпион наилегчайшего веса проиграл впервые после перехода в эту весовую категорию. Он шел на серии из трех побед.

Таким образом, Петр окончательно вернулся в чемпионскую гонку, и он рассчитывает на титульный шанс и реванш с обладателем пояса Мерабом Двалишвили (18-4).