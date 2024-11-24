Казахстанский боец потерпел поражение в титульном бою по ММА

В Алматы подошел к концу бойцовский турнир NAIZA 69. В главном событии вечера прошел титульный бой в легком весе - бились чемпион из Украины Даниэль Донченко (10-2) и претендент из Казахстана Рустем Кудайбергенов (8-5), передают Vesti.kz.

Противостояние между 23-летним Донченко и 31-летним Кудайбергеновым было рассчитано на пять раундов. Оно закончилось победой Даниэля единогласным решением судей - 49-46, 49-46, 49-46.

Для Донченко это была первая защита титула. Теперь он продлил свою победную серию до четырех поединков.

Что касается Кудайбергенова, то это его второй бой в NAIZA. В последних четырех боях он потерпел уже третье поражение.

В соглавном событии вечера свой титульный бой выиграл боец из Казахстана Дастан Амангельды (8-1). После этого он сделал дерзкое обращение президенту UFC Дане Уайту.