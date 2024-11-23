Сенсацией завершился бой казахстанского чемпиона за пояс

В соглавном событии турнира NAIZA 69 в Алматы был оспорен титул чемпиона в легчайшем весе. Казахстанец Дастан Амангельды (8-1) защищал пояс в противостоянии с россиянином Вячеславом Свищевым (13-5), сообщают Vesti.kz.

Бой был рассчитан на пять раундов. Он продлился все 25 минут и завершился победой Амангельды раздельным решением судей - 48-47, 47-48, 48-47.

Многие не ожидали, что этот бой продлится всю дистанцию. Безусловно, это один из самых тяжелых поединков в карьере казахстанского файтера, он впервые бился все пять раундов.

Амангельды является бойцом команды "Еркін Күш" из Актобе. Это была его первая защита пояса. Теперь он идет на серии из трех побед.

Что касается Свищева, то он прервал серию из двух побед. Россиянин является другом топового бойца UFC Петра Яна и подопечным казахского тренера Кайрата Нурмаганбетова.

Отметим, что Нурмаганбетова в углу у Свищева не было, так как сегодня он был секундантом Яна на его поединке в рамках турнира UFC в Макао (Китай).

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