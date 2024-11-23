"Эй, Дана Уайт!". Казахстанский чемпион оставил дерзкое послание президенту UFC в прямом эфире

Казахстанский боец Дастан Амангельды (8-1) выразил готовность дебютировать в лучшей лиге мира UFC. Он обратился к президенту промоушена Дане Уайту после успешной защиты чемпионского пояса в лиге NAIZA, сообщают Vesti.kz.

В соглавном событии турнира NAIZA 69 в Алматы он раздельным решением судей победил россиянина Вячеслава Свищева (13-5). Это была первая защита пояса в исполнении Амангельды.

Сенсацией завершился бой казахстанского чемпиона за пояс

"Нурбек Карабала (президент NAIZA - прим. ред), два месяца назад я готовился к этому бою в США. Там я часто спарринговал с бойцами UFC. Скажу так. Мы ничем им не уступаем, более того, вряд ли позволю себе лишнего, если скажу, что мы на голову выше! Сегодня я это доказал в этом пятираундовом бою! Мой менеджер, Саят Абдрахманов, я делаю здесь свое дело! Теперь дело за тобой! Эй, Дана Уайт! Мое имя Дастан, я двукратный чемпион NAIZA. Я готов к легчайшему весу! Дайте мне контракт, любая замена. Не важно, хоть Претендентская серия. Я готов! Погнали! Сегодня мой бывший соперник, Су Енг Ю, выиграл свой бой и стал бойцом UFC. Я его поздравляю!", - сказал он в интервью сразу после окончания боя.

Сейчас Амангельды идет на серии из трех побед. Боец представляет актюбинскую команду "Еркін Күш".