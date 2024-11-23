Казах и бывший чемпион NAIZA провели бой в финале. Кто получил контракт с UFC?

Этнический казах из Китая Балгын Женисулы (18-5) и бывший чемпион лиги NAIZA Су Енг Ю (13-3-0-2) из Южной Кореи оспорили контракт с UFC. Они провели бой в финале проекта Road to UFC в легчайшем весе, в рамках турнира UFC в Макао (Китай), передают Vesti.kz.

Поединок прошел через всю дистанцию в три раунда и завершился победой южнокорейца единогласным решением судей - 30-27, 30-27, 29-28.

У 28-летнего Женисулы оборвалась серия из четырех побед кряду. Что касатеся 28-летнего Су, то он был чемпионом казахстанской лиги NAIZA с 2022 по 2023 годы. Теперь он идет на серии из трех успешных поединков.

Ранее на этом же турнире поражение потерпел другой этнический казах из Китая, а в одном из поединков предварительного карда случился страшный нокаут с последствиями.

Отметим, что в 2022 году Ю давал интервью нашему изданию, и уже тогда он предсказал, что станет чемпионом NAIZA и попадет в UFC:

"Стану чемпионом". Корейский боец хочет забрать пояс в Казахстане и попасть в UFC