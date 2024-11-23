В UFC нашли нового преследователя Рахмонова

Полутяжеловес UFC из Китая Чжан Миньян (18-6) одержал свою вторую победу в промоушене на турнире в Макао (Китай). Его соперником был американец Осман Диаз (9-3), сообщает корреспондент Vesti.kz.

26-летнему Чжану хватило две с половиной минуты, чтобы нокаутировать 34-летнего Диаза. Это 11-я победа подряд и теперь у него 2-0 в UFC.

Самое невероятное, что все 18 своих победных поединка он завершил в первом раунде. Сейчас он идет на серии из 11 финишей в первых пятиминутках.

По информации сообщества "Ночь в клетке", у Миньяна сейчас вторая лучшая серия досрочных побед среди бойцов UFC (11). Лучше серия лишь у казахстанского полусредневеса Шавката Рахмонова (18-0), у которого 18 досрочных побед кряду. В тройку входит и полусредневес из Бразилии Карлос Пратес (10 подряд).

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