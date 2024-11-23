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Сегодня 15:34
 

Страшным нокаутом завершился женский бой UFC. Видео

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Страшным нокаутом завершился женский бой UFC. Видео ©Скриншот из трансляции от MMA Mania

Глухим нокаутом обернулся поединок на турнире UFC в Макао (Китай). В предварительном карде турнира бились две представительницы Китая - Ши Минь (17-5) и Фен Сяоцан (10-3). Они бились в финале проекта Road to UFC в минимальном весе за контракт с UFC, сообщают Vesti.kz.

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Глухим нокаутом обернулся поединок на турнире UFC в Макао (Китай). В предварительном карде турнира бились две представительницы Китая - Ши Минь (17-5) и Фен Сяоцан (10-3). Они бились в финале проекта Road to UFC в минимальном весе за контракт с UFC, сообщают Vesti.kz.

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Бой завершился нокаутом на первой минуте третьего раунда. 30-летняя Минь довела хайкик до цели, после которого у 22-летней Сяоцан не оставалось шансов на продолжение поединка.

После остановки боя, зрители долго ждали оглашения результата. Операторы показывали Минь, которая не выглядела счастливой, а с большими опасениями смотрела на свою оппонентку. Позже показали кадр, что Фен так и не пришла в себя - ее вынесли на носилках.

Благодаря этой победе Ши попала в UFC. Теперь она подпишет официальный контракт с промоушеном.

Отметим, что ранее на этом же турнире свой бой проиграл этнический казах их Китая.

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