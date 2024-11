Страшным нокаутом завершился женский бой UFC. Видео

Глухим нокаутом обернулся поединок на турнире UFC в Макао (Китай). В предварительном карде турнира бились две представительницы Китая - Ши Минь (17-5) и Фен Сяоцан (10-3). Они бились в финале проекта Road to UFC в минимальном весе за контракт с UFC, сообщают Vesti.kz.

Бой завершился нокаутом на первой минуте третьего раунда. 30-летняя Минь довела хайкик до цели, после которого у 22-летней Сяоцан не оставалось шансов на продолжение поединка.

Shi Ming with an INSANE finish, very likely down two rounds before this.



pic.twitter.com/VbauoDCjfd