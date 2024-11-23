Нокдауном и разгромом обернулся бой казаха на турнире UFC

Этнический казах из Китая Кайсар Махсат (10-3) выступил на турнире UFC - UFC Fight Night 248 в Макао (Китай), сообщают Vesti.kz.

Соперником 24-летнего файтера был 31-летний бразилец Николас Мотта (14-5-0-1). В первом раунде Махсат побывал в нокдауне, но его спас гонг.

Итогом поединка стала победа бразильца единогласным решением судей - 30:27.

Для Махсата это был пятый поединок в лучшей лиге мира. Теперь, его рекорд в промоушене - (2-3).

Добавим, что на этом турнире выступит другой этнический казах из Китая Балгын Женисулы (18-5). Он проведет бой с бывшим чемпионом казахстанской лиги NAIZA представителем Южной Кореи Су Енгом (13-3-0-2).

В главном поединке чемпион легчайшего веса UFC россиянин Петр Ян (17-5) сойдется с экс-чемпионом наилегчайшей категории бразильцем Дейвесоном Фигейредо (24-3-1).