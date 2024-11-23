Красивейший нокаут оформил боец из веса Рахмонова в UFC

40-летний полусредневес UFC россиянин Муслим Салихов (21-5) одержал яркую победу на турнире в Макао (Китай). Соперником опытного "Короля кунг-фу" был местный 34-летний файтер Кенан Сонг (22-9), сообщают Vesti.kz.

Бой завершился на четвертой минуте первого же раунда. Салихов поймал оппонента красивейшей вертушкой, отправив того в нокаут:

Для Салихова это вторая победа подряд. Теперь его рекорд в промоушене - 7-4. Что касается Сонга, то у него в лучшей лиге мира 6-5.

Отметим, что Муслим выступает в той же весовой категории, где представлены казахстанцы Шавкат Рахмонов (18-0) и Николай Веретенников (12-5).

Ранее на этом же турнире определился главный преследователь Рахмонова.