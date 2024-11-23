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Naiza
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Глухим нокаутом закончилось российско-казахстанское противостояние в Алматы

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Глухим нокаутом закончилось российско-казахстанское противостояние в Алматы ©ONE Championship

Красочным финишем завершился бой между двумя дебютантами на турнире NAIZA 69 в Алматы. В предварительном карде ивента бились тяжеловесы - россиянин Бейбулат Исаев (1-0) и казахстанец Дамир Русинов (0-1), передают Vesti.kz.

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Красочным финишем завершился бой между двумя дебютантами на турнире NAIZA 69 в Алматы. В предварительном карде ивента бились тяжеловесы - россиянин Бейбулат Исаев (1-0) и казахстанец Дамир Русинов (0-1), передают Vesti.kz.

Поединок завершился после точного хайкика Исаева, которым он наглухо вырубил Русинова. 


Отметим, что это был первый бой 30-летнего Исаева по правилам ММА. Он является известным кикбоксером и бойцом по тайскому боксу. В прошлом он становился чемпионом мира по тайскому боксу.

Что касается казахстанского бойца Русинова, то он также провел первый бой в профи-ММА. В открытых источниках указано, что он является спасателем в ДЧС Мангистауской области.

Ранее бывший чемпион NAIZA победил казаха и получил контракт с UFC.

MMA NAIZA Казахстан Алматы Россия

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