В Казахстане дали зелёный свет турниру UFC: уже составлен бюджет и выбрана арена

В следующем году город Алматы может стать местом проведением одного из турниров под эгидой UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В управлении спорта города Алматы предметно рассматривается организация турнира UFC. Более того, на это мероприятие уже составлен предварительный бюджет. Вопрос с проведением турнира главного промоушена ММА уже несколько раз был на повестке в акимате и управления спортом, и на сей раз заинтересованность со стороны властей Алматы принять турнир действительно высокая.

Алматы воодушевлен примером Баку (Азербайджан), который в июне этого года принял турнир UFC Fight Night. Предполагается, что Алматы также попытается организовать соревнование этой категории, поскольку сразу принять номерной турнир UFC будет труднореализуемой задачей.

В случае положительного решения, вероятно, площадкой для проведения турнира станет "Алматы Аренa". Власти города предполагают, что турнир UFC будет крайне интересен не только казахстанцам, но и привлечет большое количество туристов.

Отметим, что на данный момент в UFC от Казахстана представлено пятеро бойцов: Алиби Идрис, Асу Алмабаев, Бекзат Алмахан, Шавкат Рахмонов и Дияр Нургожай.

Напомним, идея проведения турнира UFC в Казахстане обсуждается уже не первый год. Еще в 2020 году промоушен планировал провести событие в Астане, однако планы не были реализованы из-за пандемии коронавируса.