Любительский бокс
Сегодня 14:22
 

Чемпион мира из Узбекистана отказался от боя с казахом за финал ЧМ-2025 от IBA

  Комментарии

Чемпион мира из Узбекистана отказался от боя с казахом за финал ЧМ-2025 от IBA Фазлиддин Эркинбоев. Фото: Boxing Uzbekistan©

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков без боя вышел в финал чемпионата мира от IBA в Дубае (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала в весовой категории до 75 килограммов он должен был встречаться с Фазлиддином Эркинбоевым из Узбекистана. Бой планировался сегодня, 11 декабря, в рамках дневной сессии, которая стартует в 17:00.

Как сообщает Федерация бокса Узбекистана, Эркинбоев отказался от боя из-за травмы руки.

Таким образом, боксер из Узбекистана удостоится бронзы соревнований. Отметим, что Эркинбоев является действующим чемпионом мира по версии World Boxing.

Добавим, что сегодня в 1/2 финала выступят еще пять казахстанцев. О прямой трансляции поединков можно узнать здесь.

