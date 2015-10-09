Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Анарбеков сделал заявление о трансфере из "Кайрата" в Европу

Анарбеков сделал заявление о трансфере из "Кайрата" в Европу Темирлан Анарбеков. ©Vesti.kz/Болат Айтмолда.

Голкипер алматинского "Кайрата" и сборной Казахстана Темирлан Анарбеков сделал заявление о потенциальном трансфере в европейские чемпионаты, передают Vesti.kz.

"Пришло время сделать шаг в Европу" - Анарбеков готов к трансферу?

"За четыре матча в Лиге чемпионов я сделал 24 сэйва. Но важнее всего — команда. Сегодня мы сохранили разницу мячей и показали казахскую гордость.

Я открыт к будущему. Возможно, пришло время сделать следующий шаг в Европе. Но сейчас моё сердце — в "Кайрате", — цитирует слова Анарбекова Marca.

Напомним, что в последнем матче "Кайрата" в Лиге чемпионов в рамках шестого тура против греческого Олимпиакоса (0:1) Темирлан, несмотря на поражение алматинцев, был признан лучшим игроком матча по версии УЕФА.

По данным источника, ни один голкипер в текущем розыгрыше главного еврокубка не сделал больше сэйвов и не предотвратил больше ожидаемых голов, чем 22-летний вратарь "жёлто-чёрных".

Вратари с наибольшим количеством предотвращённых голов в ЛЧ-2025/26:

  • Темирлан Анарбеков ("Кайрат"): 5,85
  • Никита Хайкин ("Будё-Глимт"): 4,10
  • Индржих Станек ("Славия" Прага): 2,27
  • Якуб Маркович ("Славия" Прага): 1,98
  • Херонимо Рулли ("Марсель"): 1,95

Как Анарбеков за несколько месяцев стал звездой Казахстана

Звёздный взлёт футболиста начался прошлым летом, когда он неожиданно превратился в ключевую фигуру квалификации Лиги чемпионов. В первом матче против шотландского "Селтика" (0:0) основной вратарь алматинцев Александр Заруцкий получил травму, и именно Анарбеков экстренно занял место в рамке.

В ответной игре в Алматы ситуация повторилась: команды вновь не смогли забить, а исход противостояния решила серия пенальти. Там 22-летний голкипер сотворил сенсацию — парировал три удара и впервые в истории вывел "Кайрат" в основной этап главного еврокубка.


Успехи Темирлана в национальной сборной

Блестящая игра в клубе принесла ему вызов в национальную сборную Казахстана. Анарбеков дебютировал в отборе чемпионата мира-2026 в матче с Уэльсом (0:1), а позднее стал героем встречи с Бельгией (1:1), сумев сохранить ворота в неприкосновенности даже после удаления Ислама Чеснокова в концовке.

Статистика голкипера в текущем сезоне

В текущем сезоне голкипер провёл 19 матчей, в которых 11 раз оставлял свои ворота "сухими" и пропустил всего 14 голов. Его надёжность сделала одним из ключевых игроков оборонительной линии "Кайрата". Болельщики также отметили его вклад, признав Анарбекова лучшим игроком клуба в сезоне-2025.

Рыночная стоимость талантливого вратаря сейчас оценивается примерно в 400 тысяч евро (около 241,2 миллиона тенге).

Ранее Vesti.kz подробно рассказали о лидерстве Анарбекова и его невероятных статистических показателях в евротурнире.

Добавим также, что УЕФА дважды выделил Анарбекова: это стоит увидеть.

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

