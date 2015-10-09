Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Испания
Сегодня 15:22
 

Мбаппе снова вне игры? "Реал" может потерять звезду перед матчем Ла Лиги

"Реал" рискует снова выйти на поле без Килиана Мбаппе. Француз уже пропустил матч общего этапа Лиги чемпионов против "Манчестер Сити" (1:2), а теперь может не сыграть и в следующем туре Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

По данным инсайдера Серхио Киранте, опубликованным в соцсетях, участие Мбаппе в игре 16-го тура против "Алавеса" остаётся под вопросом — нападающий испытывает болевые ощущения в ноге.

В предыдущем матче Ла Лиги против "Сельты" (0:2) француз получил перелом безымянного пальца левой руки.

Встреча "Алавеса" и "Реала" пройдёт в воскресенье, 14 декабря. Хозяева подходят к матчу с 11-го места, тогда как команда Анчелотти располагается на второй позиции в чемпионате Испании.

Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 16 13 1 2 47-20 40
2 Реал М 16 11 3 2 32-15 36
3 Вильярреал 15 11 2 2 31-13 35
4 Атлетико М 16 9 4 3 28-15 31
5 Эспаньол 15 8 3 4 19-16 27
6 Бетис 15 6 6 3 25-19 24
7 Атлетик 16 7 2 7 15-20 23
8 Хетафе 15 6 2 7 13-17 20
9 Эльче 15 4 7 4 18-17 19
10 Сельта 15 4 7 4 18-19 19
11 Алавес 15 5 3 7 13-15 18
12 Севилья 15 5 2 8 20-24 17
13 Райо Вальекано 15 4 5 6 13-16 17
14 Реал Сосьедад 15 4 4 7 19-22 16
15 Осасуна 15 4 3 8 14-18 15
16 Валенсия 15 3 6 6 14-23 15
17 Мальорка 15 3 5 7 15-22 14
18 Жирона 15 2 6 7 13-29 12
19 Реал Овьедо 15 2 4 9 7-22 10
20 Леванте 15 2 3 10 16-28 9

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Живи спортом!