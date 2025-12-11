"Пусть организация обижается". Махачев жёстко высказался о ситуации в UFC

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе из России Ислам Махачев высказался о ситуации в лёгком дивизионе, передают Vesti.kz.
Речь зашла о том, почему руководство американского промоушена до сих пор не предлагает армянскому бойцу Арману Царукяну бой за титул, несмотря на то что он занимает первое место в рейтинге лёгкого веса UFC.
"Пусть организация обижается, но сейчас всё больше непонятных боёв для меня. Конечно, считаю, что Арман должен был драться за пояс. Но, не знаю… Будем честны: Арман сейчас не подерётся — подерутся Пимблетт и Гэтжи. И кто бы ни выиграл, победитель встретится с Топурией. Получается, Арману ещё год ждать. У меня тоже так было в карьере — я десять боёв провёл, прежде чем добрался до титула. Арману теперь надо чуть-чуть подождать, потерпеть", — приводит слова Махачева Red Corner MMA.
Последний бой Царукян провёл 22 ноября 2025 года, во втором раунде финишировав новозеландца Дэна Хукера.
Islam Makhachev says the UFC’s matchmaking confuses him - Gaethje vs Pimblett will get a title shot while Arman waits 🤷♂️🔥— Red Corner MMA (@RedCorner_MMA) December 10, 2025
"The organization may not like it, but they make more and more fights that I don’t understand. Of course, I think Arman should’ve gotten the title shot.… pic.twitter.com/3lfAgJxmzA
