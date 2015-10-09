Алимханулы узнал хорошие новости после допингового скандала

Ведущая американская международная спортивная медиа-компания ESPN составила рейтинг 100 лучших боксёров мира в 2025 году. В обновлённый список вошёл и представитель Казахстана — объединённый чемпион мира в среднем весе Жанибек Алимханулы, передают Vesti.kz.

Топ-3 лучших боксёров года по версии экспертов

Лучшим боксёром года признали американца Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), который в сентябре провёл один из самых громких поединков современности - против мексиканской звезды Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 KO). 38-летний представитель США поднялся сразу на две весовые категории, чтобы поспорить за звания абсолютного чемпиона мира во втором среднем дивизионе.

Несмотря на предматчевые расклады, которые сулили Кроуфорду "неизбежное" поражение, американец выиграл и впервые за семь лет оставил мексиканца без единого титула.

Вторым стал японец(31-0, 27 KO). В этом году боксёр по прозвищу "Монстр" провёл три ярких поединка и продолжит сезон боем против мексиканца(32-0-1, 17 KO) в конце декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Нокауты над корейцем(22-3-2, 14 KO) и американцем(26-2, 14 KO), а также победа по очкам над узбекистанцем(14-2, 11 KO) укрепили его статус доминирующего чемпиона в полулёгком весе.

Тройку сильнейших представителей спорта в 2025-м замкнул украинец Александр Усик (24-0, 15 KO). В июле он подтвердил своё превосходство в тяжёлом весе, нокаутировав британца(22-3 21 KO) в пятом раунде в бою за абсолютное чемпионство. Это его единственный поединок в 2025 году — почти все топ-соперники уже были побеждены за последние годы.

Топ-10 лучших боксёров года по версии ESPN

Теренс Кроуфорд Наоя Иноуэ Александр Усик Дмитрий Бивол Джесси "Бэм" Родригес Артур Бетербиев Шакур Стивенсон Дэвид Бенавидес Джунто Накатани Девин Хейни

Алимханулы тоже в ТОПе, но есть опасения в карьере

Несмотря на серьёзный репутационный удар из-за проваленного допинг-теста, Алимханулы (17-0, 12 KO) сохранил место среди элиты мирового бокса, заняв 29-е место. Эксперты подробно объясняют, почему включение казахстанца остаётся оправданным, но противоречивым:

"Репутация Алимханулы значительно пострадала, когда в начале декабря было объявлено о положительном результате его допинг-теста, проведенного 15 ноября Добровольным антидопинговым агентством (VADA), на запрещенное вещество, и он был снят с запланированного объединительного боя за титул против Эрисланди Лары. Таким образом, у него остался только один бой в 2025 году — победа техническим нокаутом в пятом раунде над явно уступающим ему по силе Нгамиссенге. Алимханулы — самая большая загадка в этом списке, потому что он выглядел как лучший средневес в мире, но не прошёл допинг-контроль. Провал допинг-теста также поставил крест на потенциальном поединке с объединенным чемпионом в суперсреднем весе Теренсом Кроуфордом, который, как считалось, претендовал на титул абсолютного чемпиона в четвертой весовой категории", — пишут авторы рейтинга.

Тем не менее включение в топ-100 — хорошая новость для Алимханулы, который оказался в эпицентре скандала и был вынужден пропустить главный бой карьеры.

Как Жанибек Алимханулы провёл "боксёрский год"

В апреле в Астане объединённый чемпион мира в среднем весе провёл успешную защиту титулов IBF и WBO, нокаутировав в пятом раунде французского претендента Анауэля Нгамиссенге (14-1, 9 KO). Это стало его единственным боем 2025 года из-за последующих событий.

Напомним, что 6 декабря в Сан-Антонио (США) Алимханулы должен был встретиться с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО) в объединительном поединке за титулы WBA, WBO и IBF. Но встреча была сорвана: казахстанец не прошёл допинг-контроль и был немедленно исключён из карда. Лара в итоге победил заменившего Жанибека венесуэльца Йохана Гонсалеса (36-5, 34 КО) единогласным решением судей.

Ранее Алимханулы назвали сроки громкого боя с чемпионом мира после скандала с допингом.

Добавим также, что Жанибек Алимханулы выступил с новым заявлением после срыва поединка.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

