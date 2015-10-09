Алимханулы назвали сроки громкого боя с чемпионом мира после скандала с допингом

Объединённый чемпион мира по версиям IBF и WBO в среднем дивизионе казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) по-прежнему входит в список главных претендентов на бой с лучшим боксёром вне зависимости от весовых категорий (P4P) американцем Теренсом Кроуфордом (42-0, 31 КО), передают Vesti.kz.

Скандальный срыв боя Алимханулы

Напомним, 6 декабря в Сан-Антонио (США) уроженец Жыланды должен был провести самый важный поединок в своей карьере — объединительный бой против действующего чемпиона мира WBA в среднем весе кубинца Эрисланди Лары (31-3-3, 19 КО).

Однако встреча сорвалась: Алимханулы не прошёл допинг-контроль и был оперативно исключён из карда. В результате Лара вышел на ринг против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36-5, 34 КО), заменившего казахстанца, и одержал победу единогласным решением судей.

Алимханулы поспорит за чемпионские титулы с Кроуфордом?

Тем не менее Жанибек по-прежнему претендует на громкий бой с экс-абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе - Кроуфордом. Об этом сообщил журналист издания Boxing News Оскар Пик.

"По всей видимости, в следующем году может состояться потенциальный поединок с объединенным чемпионом в среднем весе Жанибеком Алимханулы , который предоставит Кроуфорду шанс стать чемпионом мира в шести весовых категориях. Но опять же, предлагаемые деньги вряд ли заставят Кроуфорда встать с постели, если только он по-прежнему не будет искренне стремиться к дальнейшему совершенствованию своего мастерства", — заявил Пик.

Как Кроуфорд стал абсолютным чемпионом и за три месяца утратил статус

Напомним, 14 сентября текущего года Теренс Кроуфорд сенсационно победил мексиканца Сауля Канело Альвареса (63-3-2, 39 KO) и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

После триумфа американец заявил, что готов испытать себя в среднем дивизионе. Более того, Кроуфорд публично обратился к Жанибеку Алимханулы, подчеркнув, что намерен внимательно следить за его предстоящим боем. Видеообращение Теренса к казахстанцу доступно по этой ссылке.

Вскоре ситуация для Кроуфорда изменилась: в начале декабря Всемирный боксёрский совет (WBC) лишил его чемпионского пояса из-за неуплаты обязательных комиссионных за два последних поединка. Вследствие этого американец утратил статус абсолютного чемпиона.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!