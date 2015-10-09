Моуриньо сделал заявление о возвращении в "Реал"

Главный тренер португальской "Бенфики" Жозе Моуринью высказался о перспективах вновь возглавить мадридский "Реал", передают Vesti.kz.

Моуринью сделал заявление о возвращении

62-летний специалист поставил точку в обсуждениях о возможном возвращении в "королевский клуб". В интервью испанскому Diario AS португальский специалист прямо заявил, что никогда больше не возглавит клуб.

"Возвращение в "Реал Мадрид"? Нет необходимости закрывать эту дверь, она уже закрыта. Вопрос решён, забудьте об этом", — заявил Моуринью.

Встреча с бывшим клубом неизбежна

Несмотря на отказ от возвращения, Моуринью всё же пересечётся со "сливочными" в этом сезоне.

В ночь с 28 на 29 января мадридский клуб на выезде сыграет против "Бенфики" в рамках восьмого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Матч обещает дополнительную интригу, ведь на скамейке соперников будет сидеть бывший игрок Моуринью в "Реале" — нынешний тренер мадридцев Хаби Алонсо.

Примечательно, что слова португальца прозвучали на фоне слухов о возможном увольнении новоиспеченного рулевого испанского гранда.

Что Моуринью дал "Реалу"

Португалец возглавлял "Реал Мадрид" с 2010 по 2013 год — период, который многие болельщики считают началом возрождения клуба.

За три сезона он добился значимых успехов:

Кубок Испании 2011, выигранный в финале у "Барселоны" Хосепа Гвардиолы .

. Чемпионство Ла Лиги 2011/12 — с историческими 100 очками.

Суперкубок Испании 2012, снова против "Барселоны".

Три подряд полуфинала Лиги чемпионов, что стало резким контрастом после частых вылетов в 1/8 финала до его прихода.

Хотя Моуринью так и не привёл мадридцев к победе в главном еврокубке, именно он, по мнению многих экспертов, заложил фундамент будущей европейской гегемонии мадридцев.

В текущем сезоне "Бенфика" Моуринью идёт третьей в чемпионате Португалии, набрав 20 очков и отставая от лидера в лице "Порту" на восемь баллов.

В Лиге чемпионов "орлы" после шести сыгранных туров расположились на 25-месте с шестью очками. Накануне подопечные Моуринью в домашнем матче сенсационно обыграли действующих чемпионов Италии - "Наполи" со счётом 2:0.

