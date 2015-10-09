Алонсо назвал причины поражения "Реала" от "Ман Сити" в Лиге чемпионов

Главный тренер мадридского "Реала" Хаби Алонсо прокомментировал поражение от "Манчестер Сити" в шестом туре общего этапа Лиги чемпионов, рассказав, что именно пошло не так, передают Vesti.kz.

По словам наставника "сливочных", его команда начала встречу уверенно, но после забитого гола допустила ошибки, за которые соперник наказал мгновенно:

"Мы отлично стартовали, но бывают моменты, когда любая неточность становится фатальной. "Сити" ответил буквально через несколько минут после нашего гола, и в этот промежуток мы потеряли контроль над игрой", – цитируют Алонсо Marca.

Алонсо подчеркнул, что команда пыталась перехватить инициативу до финального свистка, однако им не хватило резкости и качества в завершающей стадии:

"Мы снова навязали свою игру, но нужной остроты не было. Я не могу винить игроков – они выложились, как могли".

Отдельно наставник "Реала" отметил влияние кадровых потерь:

"Когда у тебя столько травмированных, уверенность неизбежно падает. В такие периоды создаешь моменты, но не реализуешь их, а соперник использует каждую возможность. "Сити" – слишком сильная команда, чтобы прощать ошибки".

Напомним, что "Реал" проиграл "Манчестер Сити" на своем поле со счётом 1:2.

Этот успех стал для "горожан" историческим - "Сити" впервые с февраля 2020 года сумел увезти победу с "Сантьяго Бернабеу", переломив ход матча после пропущенного гола. А полный разбор матча доступен по этой ссылке.

