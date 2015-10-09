Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Испания
Сегодня 09:51
 

В "Реале" приняли новое решение по Алонсо после провала с "Сити"

  Комментарии

Поделиться
В "Реале" приняли новое решение по Алонсо после провала с "Сити" ©x.com/realmadrid

Накануне матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов вокруг Хаби Алонсо ходили разговоры, что любое поражение приведет к его мгновенному увольнению из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Поделиться

Накануне матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов вокруг Хаби Алонсо ходили разговоры, что любое поражение приведет к его мгновенному увольнению из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Но, как сообщает AS, ситуация оказалась иной. Руководство "сливочных" приняло решение оставить Алонсо на посту главного тренере как минимум до января. 

В мадридском клубе считают, что резкие движения сейчас только навредят, поэтому тренеру дадут шанс стабилизировать команду по крайней мере до Суперкубка Испании, который пройдёт в начале следующего месяца.

При этом в Мадриде не скрывают, что положение Алонсо остается тревожным. Если результаты продолжат ухудшаться, вопрос о возможной отставке испанского тренера снова окажется на повестке дня.

Алонсо планирует заменить Гюлера его другом из топ-клуба

Стоит отметить, что Хаби Алонсо выступал за "Реал" как игрок в период с 2009 по 2014 год, но позже вернулся в Мадрид уже в новом статусе — наставника. Официально его назначили главным тренером 16 мая 2025 года, сменив Карло Анчелотти. Полноценную работу с первой командой Алонсо начал 1 июня после яркого и успешного этапа в "Байере".

Накануне "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов со счётом 2:1.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Барселона   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 декабря 22:30   •   не начат
Барселона
Барселона
(Барселона)
- : -
Осасуна
Осасуна
(Памплона)
Кто победит в основное время?
Барселона
Ничья
Осасуна
Проголосовало 4 человек

Реклама

Живи спортом!