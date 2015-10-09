В "Реале" приняли новое решение по Алонсо после провала с "Сити"

Накануне матча с "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов вокруг Хаби Алонсо ходили разговоры, что любое поражение приведет к его мгновенному увольнению из мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Но, как сообщает AS, ситуация оказалась иной. Руководство "сливочных" приняло решение оставить Алонсо на посту главного тренере как минимум до января.

В мадридском клубе считают, что резкие движения сейчас только навредят, поэтому тренеру дадут шанс стабилизировать команду по крайней мере до Суперкубка Испании, который пройдёт в начале следующего месяца.

При этом в Мадриде не скрывают, что положение Алонсо остается тревожным. Если результаты продолжат ухудшаться, вопрос о возможной отставке испанского тренера снова окажется на повестке дня.

Стоит отметить, что Хаби Алонсо выступал за "Реал" как игрок в период с 2009 по 2014 год, но позже вернулся в Мадрид уже в новом статусе — наставника. Официально его назначили главным тренером 16 мая 2025 года, сменив Карло Анчелотти. Полноценную работу с первой командой Алонсо начал 1 июня после яркого и успешного этапа в "Байере".

Накануне "Манчестер Сити" обыграл "Реал" в Лиге чемпионов со счётом 2:1.

