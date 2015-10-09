Алонсо планирует заменить Гюлера его другом из топ-клуба

Сложная ситуация в "Реале" под руководством Хаби Алонсо продолжает развиваться, передают Vesti.kz.

Алонсо нацелился на другого турецкого таланта

Несмотря на давление после последних неудач, тренер продолжает строить будущее команды и уже думает о возможных изменениях в составе.

И как пишет Don Balon, одним из таких шагов может стать подписание турецкого футболиста Кенана Йылдыза из "Ювентуса".

Йылдыз, друг Арды Гюлера по сборной Турции, привлёк внимание Алонсо, который был заинтересован в нём ещё в период своей работы в "Байере".

Теперь, в качестве наставника "Реала", он хочет усилить команду за счёт этого талантливого полузащитника. Однако это ставит под угрозу место Гюлера в основном составе, так как Йылдыз может занять его позицию.

Усиление команды зависит от формы Гюлера

Арда Гюлер переживает спад формы в последние недели, и если его ситуация не изменится, приход Йылдыза станет реальной возможностью для усиления команды.

Впрочем, конкуренция за турецкого футболиста велика: "Ювентус" активно работает над продлением его контракта, но "Реал" надеется, что сможет убедить Йылдыза переехать в Мадрид.

Переход Кенана Йылдыза в "Реал" может стать важным шагом в процессе восстановления команды, и Алонсо готов активно работать над этим трансфером.

Чем крут Йылдыз?

Отметим, что в 2022 году Йылдыз подписал контракт с итальянским "Ювентусом". В августе 2023 года Йылдыз впервые вышел на поле за основную команду, заменив игрока в матче Серии A против "Удинезе".

В декабре того же года он дебютировал в стартовом составе клуба в игре против "Фрозиноне", и в этом матче забил свой первый гол за "Ювентус". В мае 2024 года вместе с командой он завоевал Кубок Италии.

А позже, осенью, Йылдыз дебютировал в Лиге чемпионов, сыграв в стартовом составе и забив гол в матче против ПСВ.

