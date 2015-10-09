В Саудовской Аравии объявили вердикт по трансферу Салаха из "Ливерпуля"

Генеральный директор саудовской про-лиги Омар Мугарбель прокомментировал вероятность перехода египетского нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, заявив, что лига положительно относится к такому развитию событий, передают Vesti.kz.

По данным СМИ, интерес к египетскому форварду проявляют сразу несколько саудовских команд. Ситуация вокруг Салаха обострилась после его конфликта с главным тренером Арне Слотом: нападающий обвинил наставника в стремлении сделать его «козлом отпущения» за провальный сезон. Позднее футболист не попал в заявку "Ливерпуля" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Интера".

"Салаху рады в саудовской лиге, но именно клубы несут ответственность за переговоры с игроками", — цитирует слова Мугарбеля инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Aawsat.

Контракт Салаха с "Ливерпулем" действует до лета 2027 года. С 250 голами он занимает третье место в списке лучших бомбардиров клуба — впереди только Иан Раш (339) и Роджер Хант (271). За время выступления в составе мерсисайдцев Салах выиграл АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок и Суперкубок Англии, Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира и дважды — Кубок лиги.

В текущем сезоне 33-летний форвард сыграл 19 матчей, записав на свой счёт пять голов и три ассиста. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 миллионов евро.

