Перес выбрал главного фаворита на место Алонсо в "Реале", если Зидан откажется

Хаби Алонсо оказался на грани ухода из "Реала" после последних неудачных результатов команды. Поражение в следующем матче против "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов может ускорить его увольнение с поста главного тренера "сливочных", передают Vesti.kz.

Кандидаты на замену: Зидан и Клопп

По данным Don Balon, в случае ухода Алонсо на замену рассматриваются два кандидата: Зинедин Зидан и Юрген Клопп. Мечтой президента "сливочных" Флорентино Переса является немецкий специалист, однако француз имеет больше поддержки внутри раздевалки и воспринимается игроками как идеальный вариант для выхода команды из кризиса.

Зидан: опыт и влияние в раздевалке

Зидан хорошо известен своим умением объединять команду в раздевалке, что он демонстрировал в двух последних этапах работы в мадридском клубе. Хотя он давно не работал, недавно француз заявил, что близок к возвращению на тренерским мостик, однако пока неизвестно, согласится ли он снова возглавить "Реал", ведь у него есть давняя мечта — однажды тренировать национальную сборную.

Клопп — план Б для Переса

Если Зидан откажется, Клопп станет главным фаворитом президента "Реала". Однако и его приход под вопросом: немец отошёл от тренерской работы и пока не подавал сигналов о готовности возглавить клуб в ближайшее время.

Зидан работал с "Реалом" в период 2016–2018 и 2019–2021 годов. С мадридским клубом он выигрывал Лигу чемпионов УЕФА (2015/16, 2016/17, 2017/18), чемпионат Испании (2016/17, 2019/20) и Суперкубок страны (2017, 2019/20), а также становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

Последним клубом Клоппа был "Ливерпуль", который он возглавлял с 2015 по 2024 год. Под его руководством "красные" стали чемпионами Англии (2019/20), выиграли Кубок страны (2021/22), дважды брали Кубок лиги (2021/22, 2023/24) и завоевали Суперкубок Англии (2022), а также победили в Лиге чемпионов (2018/19), Суперкубке УЕФА (2019) и клубном чемпионате мира (2019).

