"Реал" повторил антирекорд Лиги чемпионов

"Реал" повторил рекорд в Лиге чемпионов, проиграв накануне в Мадриде английскому "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz.
В матче шестого тура общего этапа турнира "сливочные" сумели нанести лишь один удар в створ — худший показатель команды на "Сантьяго Бернабеу" минимум с сезона-2003/2004. Об этом сообщает OptaJose.
1 - Real Madrid only had one shot on target in this match against Manchester City, their lowest tally in a Champions League match at the Bernabéu Stadium since at least 2003/04. Accuracy. pic.twitter.com/J9LaepJ6Y8— OptaJose (@OptaJose) December 10, 2025
Мадридцы проиграли "Сити" (1:2) и впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов уступили дома.
После матча "Реал" с 12 очками занимает седьмую строчку в сводной таблице турнира. В следующем туре сливочные примут "Монако" — игра запланирована на 20 января в Мадриде.
Действующий чемпион Лиги чемпионов — ПСЖ, который в финале прошлого сезона разгромил "Интер" со счётом 5:0.
