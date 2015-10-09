Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
"Реал" повторил антирекорд Лиги чемпионов

"Реал" повторил рекорд в Лиге чемпионов, проиграв накануне в Мадриде английскому "Манчестер Сити", сообщают Vesti.kz

В матче шестого тура общего этапа турнира "сливочные" сумели нанести лишь один удар в створ — худший показатель команды на "Сантьяго Бернабеу" минимум с сезона-2003/2004. Об этом сообщает OptaJose.

Мадридцы проиграли "Сити" (1:2) и впервые в этом розыгрыше Лиги чемпионов уступили дома.

После матча "Реал" с 12 очками занимает седьмую строчку в сводной таблице турнира. В следующем туре сливочные примут "Монако" — игра запланирована на 20 января в Мадриде.

Действующий чемпион Лиги чемпионов — ПСЖ, который в финале прошлого сезона разгромил "Интер" со счётом 5:0.

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Турнирная таблица "Лига чемпионов 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 6 6 0 0 17-1 18
2 Бавария 6 5 0 1 18-7 15
3 ПСЖ 6 4 1 1 19-8 13
4 Манчестер Сити 6 4 1 1 12-6 13
5 Аталанта 6 4 1 1 8-6 13
6 Интер 6 4 0 2 12-4 12
7 Реал М 6 4 0 2 13-7 12
8 Атлетико М 6 4 0 2 15-12 12
9 Ливерпуль 6 4 0 2 11-8 12
10 Боруссия-09 Д 6 3 2 1 19-13 11
11 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 13-7 11
12 Ньюкасл Юнайтед 6 3 1 2 13-6 10
13 Челси 6 3 1 2 13-8 10
14 Спортинг Л 6 3 1 2 12-8 10
15 Барселона 6 3 1 2 14-11 10
16 Марсель Олимпик 6 3 0 3 11-8 9
17 Ювентус 6 2 3 1 12-10 9
18 Галатасарай 6 3 0 3 8-8 9
19 Монако ФК 6 2 3 1 7-8 9
20 Байер 6 2 3 1 10-12 9
21 ПСВ Эйндховен 6 2 2 2 15-11 8
22 Карабах 6 2 1 3 10-13 7
23 Наполи 6 2 1 3 6-11 7
24 Копенгаген 6 2 1 3 10-16 7
25 Бенфика 6 2 0 4 6-8 6
26 Пафос 6 1 3 2 4-9 6
27 Юнион Сент-Жилуаз 6 2 0 4 7-15 6
28 Атлетик 6 1 2 3 4-9 5
29 Олимпиакос 6 1 2 3 6-13 5
30 Брюгге 6 1 1 4 8-16 4
31 Айнтрахт Фр 6 1 1 4 8-16 4
32 Буде-Глимт 6 0 3 3 9-13 3
33 Славия П 6 0 3 3 2-11 3
34 Аякс 6 1 0 5 5-18 3
35 Вильярреал 6 0 1 5 4-13 1
36 Кайрат 6 0 1 5 4-15 1

Чемпионат Испании 2025/26   •   Испания, Мадрид   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 декабря 18:00   •   не начат
Атлетико М
Атлетико М
(Мадрид)
- : -
Валенсия
Валенсия
(Валенсия)
Кто победит в основное время?
Атлетико М
Ничья
Валенсия
Проголосовало 1 человек

