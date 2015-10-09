Соперник "Кайрата" близок к рекорду Анри в Лиге чемпионов

Бразильский вингер "Арсенала" Габриэль Мартинелли оказался на расстоянии одного гола от повторения достижения легендарного Тьерри Анри в еврокубках, сообщают Vesti.kz.

По информации Opta, сейчас у Мартинелли серия из пяти подряд забитых мячей в Лиге чемпионов, тогда как рекорд Анри составляет шесть голевых матчей кряду. Последний раз бразилец отличился в игре шестого тура общего этапа Лиги чемпионов против "Брюгге" (3:0).

5 - Gabriel Martinelli is the first ever Arsenal player to score in five successive appearances in the UEFA Champions League, and first in all major European competitions since Thierry Henry in the UEFA Cup in April 2000 (6). Fulfilling. pic.twitter.com/Wh1LqbAZW0 — OptaJoe (@OptaJoe) December 10, 2025

24-летний Мартинелли выступает за "Арсенал" с 2019 года. В этом сезоне универсальный форвард провёл 17 встреч на клубном уровне, забил шесть голов и отдал одну голевую передачу.

Любопытно, что лишь один из шести его мячей пришёлся на матчи Английской премьер-лиги.

Добавим, что "Арсенал" является соперником "Кайрата" на общем этапе текущего розыгрыша Лиги чемпионов. 29 января 2026 года команды сыграют в Лондоне в рамках восьмого тура.

