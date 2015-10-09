Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Лига чемпионов
Сегодня 14:44
 

Эксперт из Греции разобрал игру Анарбекова в ЛЧ и рассказал о его будущем в Европе

  Комментарии

Эксперт из Греции разобрал игру Анарбекова в ЛЧ и рассказал о его будущем в Европе Темирлан Анарбеков. Фото: ФК "Кайрат"©

Темирлан Анарбеков стал главным героем матча общего этапа Лиги чемпионов между "Кайратом" и "Олимпиакосом". В беседе с корреспондентом Vesti.kz игру голкипера "желто-черных" прокомментировал Яннис Афуксенидис - ныне тренер по вратарям, который родился в Алматы, но позже построил профессиональную карьеру в Греции.

22-летний Анарбеков был признан лучшим игроком матча против "Олимпиакоса" (0:1), в котором он отметился семью спасениями.


Яннис впечатлен игрой Темирлана и считает, что у него есть все данные для построения карьеры в Европе. 

"Анарбеков несколько раз буквально вытащил мёртвые моменты, оставался максимально собранным под мощным прессингом соперника, держал команду в матче, держал концентрацию и грамотно руководил обороной. Видно, что он растёт, прибавляет в уверенности и начинает более смело действовать в сложных игровых ситуациях.

В эпизоде с пропущенным голом действительно есть вопросы и его доля вины. В момент подачи нужно было чуть дольше сохранять позицию, играть только на мяч, а не рваться вперёд так рано. Но это вопрос опыта, чтения эпизода. Он пошёл на передачу, предсказывая момент. Конечно же, мы сейчас говорим про какие-то доли секунд, особенно, когда играешь против опытных игроков, которые все видят, вот и получили гол - обидно. 

Однако такие моменты - часть развития вратаря, который хочет выйти на более высокий уровень. Моё мнение как бывшего профессионального вратаря и, в настоящий момент, тренера по вратарям, что по потенциалу Анарбеков способен на многое. У него есть нужные данные, такие как реакция, координация, игра ногами, спокойствие под давлением. Если он продолжит в том же духе, то уровень Европы - вполне достижимая цель", - заявил Афуксенидис. 

Напомним, что в 2025 году Анарбеков дебютировал в составе сборной Казахстана, за которую провёл две игры.

За "Кайрат" в уходящем году он отыграл 17 встреч, в которых пропустил 12 голов и 11 раз отстоял на ноль.

