Профи-бокс
Сегодня 20:03
 

Алимханулы сделал заявление о скандальном срыве поединка против чемпиона мира

  Комментарии

Алимханулы сделал заявление о скандальном срыве поединка против чемпиона мира Жанибек Алимханулы (справа) в бою против Анауэля Нгамиссенге. ©Vesti.kz/Турар Казангапов

Объединённый чемпион мира по боксу в среднем весе по версиям IBF и WBO, казахстанский боксёр Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO) выступил с новым заявлением после срыва поединка, передают Vesti.kz.

"Хочу выразить особую благодарность моим спортивным братьям и болельщикам, которые поддерживают меня! Когда иностранцы радуются скандалу, мои казахи не присоединяются к ним, не поддаются провокациям, остаются рядом со мной и выражают уверенность в нашей чистоте — вот что называется настоящей поддержкой!" — написал Алимханулы в соцсетях.

Алимханулы обратился к фанатам после скандалаСкриншот: instargram.com/janibek_alimkhanuly

"Меня радует то, что за всю мою боксерскую карьеру я не собрал плохих болельщиков! Я собрал тех, кто болеет за казахов, переживает за казахов, поддерживает казахов! Мои болельщики — это люди, которые находятся рядом не только тогда, когда развивается голубой флаг, но и в трудные моменты, поддерживая меня. Для спортсмена, который понимает ценность этого, — это огромное счастье!" — добавил боксёр.

Алимханулы сделал заявление после скандала с Скриншот: instargram.com/janibek_alimkhanuly

Напомним, 6 декабря в Сан-Антонио (США) 32-летний казахстанский боксёр из Жыланды должен был провести главный бой в карьере — объединительный поединок с кубинцем Эрисланди Ларой (31-3-3, 19 КО), действующим чемпионом мира в среднем весе по версии WBA.

Однако встреча не состоялась: Алимханулы не прошёл допинг-тест и был срочно снят с карда. В итоге Лара вышел на ринг против венесуэльца Йохана Гонсалеса (36-5, 34 КО), который заменил казахстанца. Кубинец одержал победу единогласным решением судей.

Алимханулы "оправдали" по допинговому делу

