Казахстан отыгрался с 0:2 и забил 14 голов на ЧМ по хоккею

Сборная Казахстана одержала победу над Францией на молодёжном чемпионате мира в дивизионе IA, который проходит в Словении, сообщают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 14:6 в пользу команды Антона Васина. Примечательно, что казахстанцы проиграли первый период - на шайбы французов Антонина Фина и Натана Рию казахстанцы ответили голом Виталия Божко.

Во втором периоде сборная Казахстана сумела переломить ход матча, забросив еще четыре шайбы - у французов одно голевое действие. В этом отрезке игры отличились: Мстислав Шипилин, Божко, Тимофей Симонов и Корней Корнеев. В составе соперников отличился Фин.

Третий период оказался сокрушительным для Франции. Казахстан забросил еще девять шайб. Отличились: Семен Черкасов (два гола), Асанали Саркенов (четыре шайбы), Абзал Алибек, Алишер Саркенов и Корней Корнеев.

Французы организовали три гола, записанные на счет Александра Монарка и Уго Кола (две шайбы).

Напомним, на старте команда Васина уступила в овертайме Украине (1:2) и победила по буллитам Словению (5:4).

Сегодня, 11 декабря Казахстан сыграет с Норвегией, а 13-го проведет заключительный матч с Австрией.

Сборная Казахстана набрала шесть очков и занимает второе место. Первое у Норвегии (восемь баллов). В элиту из этого дивизиона поднимется только одна команда.

