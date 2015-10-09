Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Сегодня 07:30
 

Казахстан отыгрался с 0:2 и забил 14 голов на ЧМ по хоккею

  Комментарии

Казахстан отыгрался с 0:2 и забил 14 голов на ЧМ по хоккею ©icehockey.kz

Сборная Казахстана одержала победу над Францией на молодёжном чемпионате мира в дивизионе IA, который проходит в Словении, сообщают Vesti.kz.

Матч завершился со счетом 14:6 в пользу команды Антона Васина. Примечательно, что казахстанцы проиграли первый период - на шайбы французов Антонина Фина и Натана Рию казахстанцы ответили голом Виталия Божко.

Во втором периоде сборная Казахстана сумела переломить ход матча, забросив еще четыре шайбы - у французов одно голевое действие. В этом отрезке игры отличились: Мстислав Шипилин, Божко, Тимофей Симонов и Корней Корнеев. В составе соперников отличился Фин.

Третий период оказался сокрушительным для Франции. Казахстан забросил еще девять шайб. Отличились: Семен Черкасов (два гола), Асанали Саркенов (четыре шайбы), Абзал Алибек, Алишер Саркенов и Корней Корнеев.

Французы организовали три гола, записанные на счет Александра Монарка и Уго Кола (две шайбы).

Напомним, на старте команда Васина уступила в овертайме Украине (1:2) и победила по буллитам Словению (5:4).

Сегодня, 11 декабря Казахстан сыграет с Норвегией, а 13-го проведет заключительный матч с Австрией.

Сборная Казахстана набрала шесть очков и занимает второе место. Первое у Норвегии (восемь баллов). В элиту из этого дивизиона поднимется только одна команда.

Молодежный (U-20) Чемпионат мира по хоккею 2025/26. Дивизион I Группа А   •   Словения, Блед   •   Круговой турнир, мужчины
Сегодня 20:00   •   не начат
Норвегия (U-20)
Норвегия (U-20)
- : -
Казахстан (U-20)
Казахстан (U-20)
