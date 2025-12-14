В UFC исключили Рахмонова из числа претендентов на титул Махачева

Британский портал, посвященный смешанным единоборствам, MMAUK.net разобрал гонку претендентов за титульный поединок против чемпиона полусреднего веса UFC - россиянина Ислама Махачева (28-1), передают Vesti.kz.

Желание чемпиона: бой с Усманом

Дагестанский файтер заявил, что предпочёл бы провести защиту титула против бывшего обладателя пояса американца Камару Усмана (21-4). По его мнению, это "самый сложный бой" и главное испытание для закрепления собственного наследия в дивизионе.

Претендентская борьба

Эксперты отмечают, что новые звёзды вроде эквадорца Майкла Моралеса (19-0) и бразильца Карлоса Пратеса (23-7) заслужили внимание благодаря впечатляющим победам нокаутом. Ирландец Иэн Гэрри (17-1) также активно претендует на титульный бой, критикуя выбор Махачева.

Рахмонова "исключили" из гонки за титул UFC

Что касается казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), портал пишет:

"Махачев прямо исключил его, заявив, что претендент не может быть неактивным и сразу же претендовать на титул".

Казахстанский боец последний раз выходил в октагон в декабре 2024 года. Тогда он должен был встретиться с американцем Белалом Мухаммадом (24-5) за титул главного претендента, но из-за инфекции стопы Мухаммад снялся с поединка. Его место занял ирландец Гэрри, которого Рахмонов победил единогласным решением судей после пяти раундов.

После боя стало известно, что казахстанец получил травму, из-за которой пропустил весь 2025 год. Сам Гэрри уверяет, что именно его действия стали причиной повреждения Рахмонова и периодически напоминает об этом в своих социальных сетях.

Президент UFC решил лишить Махачева чемпионского пояса в весе Рахмонова

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!