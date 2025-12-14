Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
UFC
Сегодня 14:05
 

Ислам Махачев показал подарок от Динмухамеда Кашкена

Ислам Махачев показал подарок от Динмухамеда Кашкена Ислам Махачев с поясами UFC. Фото: IG/islam_makhachev©

Лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий (P4P) россиянин Ислам Махачев (28-1) рассказал подписчикам в соцсетях о подарке из Казахстана. Дополнительно об этом поведал футболист национальной сборной Динмухамед Кашкен, передают Vesti.kz.

Сегодня Махачев выложил у себя в Stories видео с распаковой шампуня и кондиционера для волос, сопроводив это фразой "Подарки из Казахстана".

Позже это же видео опубликовал футболист Кашкен, который добавил ещё и фото Махачева с полученным презентом:

"Для лучшего бойца. Лучший шампунь и кондиционер", - написал футболист.

Как оказалось, бренд, выпускающий эту продукцию, принадлежит супруге Кашкена - блогеру Мерей Абиловой. На странице компании уже отметили, что "мировой спортсмен и первый номер P4P UFC выбирает их".

Напомним, что в этом году Кашкен впервые в карьере был вызван в сборную Казахстана, но на поле в её составе пока не появлялся.

Также добавим, что Махачев с прошлого месяца является чемпионом полусреднего дивизиона UFC, в котором выступает непобеждённый казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0).

Фото: скриншот из страницы IG/dimash_kashken

