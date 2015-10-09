"Тобол" вернул в свой состав экс-капитана сборной Казахстана

22-летний защитник Мейрамбек Калмырза возвращается в стан костанайского "Тобола". Сезон-2025 он заканчивал в аренде в "Окжетпесе", передают Vesti.kz.

"Бывший капитан молодёжной сборной Казахстана после аренды в "Окжетпесе" возвращается в "Тобол", с которым у него есть действующий контракт. Арендный договор футболиста с клубом из Кокшетау завершается в конце 2025 года, его контракт с костанайцами действует до окончания 2026 года", - сообщает Legalbet.kz.

Первую половину 2025 года Мейрамбек провёл в "Тоболе", за который отыграл семь встреч. Летом был отдан в аренду "Окжетпес", в составе которого провёл девять матчей. Результативными действиями он не отметился.

На счету воспитанника "Астаны" 14 матчей за молодёжную сборную Казахстана. В одной из игр он был капитаном команды.

Фото: ФК "Тобол"©️

