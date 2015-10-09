Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 21:39
 

Топ-клуб КПЛ принял решение по увольнению тренера

  Комментарии

Поделиться
Топ-клуб КПЛ принял решение по увольнению тренера ©Depositphotos

Футбольный клуб "Актобе" рассматривает вариант досрочного расставания с болгарским специалистом Николаем Костовым, несмотря на действующий контракт, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Поделиться

Футбольный клуб "Актобе" рассматривает вариант досрочного расставания с болгарским специалистом Николаем Костовым, несмотря на действующий контракт, передают Vesti.kz со ссылкой на ASnews.kz.

Как сообщает источник, руководство команды уже продвинулось в переговорах с кандидатами на пост главного тренера. Это указывает на высокую вероятность того, что Костов покинет команду в ближайшее время.

Болгарский наставник возглавил "Актобе" в августе текущего года, однако изменить турнирную судьбу команды не сумел. По итогам сезона казахстанской премьер-лиги клуб финишировал лишь на пятом месте, набрав 43 очка, и остался без медалей и путёвки в еврокубки.

При этом сам Костов после завершения чемпионата подчёркивал, что короткий отрезок работы дал ему понимание реалий актюбинского футбола. Он заявлял о намерении выстроить для команды собственный стиль, сформировать игровую идентичность и работать по современным европейским принципам, а также планировал активную подготовку и усиление состава в зимний период. Тем не менее, эти идеи, судя по всему, не убедили руководство клуба.


Отметим, что до прихода в "Актобе" Николай Костов уже имел опыт работы в Казахстане — он возглавлял "Шахтёр" и "Каспий". Теперь же болгарский специалист близок к очередному этапу в своей карьере, а команда из запада страны — к новому тренерскому перезапуску.

В европейском клубе сделали заявление о трансфере Анарбекова из "Кайрата"

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Турнирная таблица "Чемпионат Казахстана по футболу 2025"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 26 18 5 3 53-19 59
2 Астана 26 17 6 3 66-30 57
3 Тобол 26 16 6 4 45-25 54
4 Елимай 26 14 6 6 47-31 48
5 Актобе 26 13 4 9 39-29 43
6 Женис 26 8 12 6 37-30 36
7 Ордабасы 26 9 8 9 37-28 35
8 Окжетпес 26 10 5 11 37-43 35
9 Кызылжар 26 6 9 11 25-32 27
10 Улытау 26 5 8 13 20-41 23
11 Кайсар 26 3 13 10 24-42 22
12 Жетысу 26 4 9 13 19-43 21
13 Атырау 26 4 7 15 22-45 19
14 Туран 26 4 4 18 25-58 16

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Франции 2025/26   •   Франция, Марсель   •   Регулярный чемпионат, мужчины
15 декабря 00:45   •   не начат
Марсель Олимпик
Марсель Олимпик
(Марсель)
- : -
Монако ФК
Монако ФК
(Монако)
Кто победит в основное время?
Марсель Олимпик
Ничья
Монако ФК
Проголосовало 0 человек

Реклама

Живи спортом!