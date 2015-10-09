"Зенит" призвали найти замену Нуралы Алипу в 2026 году

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о слабых позициях санкт-петербургского "Зенита", упомянув капитана сборной Казахстана - Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

— Какой ваш прогноз на зимние трансферы "Зенита"?

— "Мои мысли совпадают с мыслями Аршавина. Я вообще сказал бы, что "Зениту" нужны три человека. По Жерсону нет 100-процентной уверенности, что он заиграет так, как он играл в бразильском клубе, когда он был кандидатом в национальную сборную. Сейчас он так не играет", — приводит слова Орлова "Чемпионат" со ссылкой на "Радио Зенит".

"Нужно три усиления — центральный нападающий, центральный полузащитник и центральный защитник. Защитник нужен обязательно. Эракович, Дркушич и Алип — они тяжеловаты, слабо играют в атаке. Нужно играть в современный футбол, — добавил эксперт.

Напомним, что Нуралы Алип впервые присоединился к санкт-петербургскому клубу в феврале 2022 года на правах аренды из алматинского "Кайрата". В текущем сезоне защитник провёл за команду 19 матчей и отметился одним забитым голом.

По итогам первого круга российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и занимают второе место в таблице, уступая действующему чемпиону "Краснодару" всего один балл.

