Россия
Вчера 23:44
 

"Зенит" призвали найти замену Нуралы Алипу в 2026 году

  Комментарии

"Зенит" призвали найти замену Нуралы Алипу в 2026 году Нуралы Алип. ©ФК "Зенит"

Известный российский комментатор Геннадий Орлов высказался о слабых позициях санкт-петербургского "Зенита", упомянув капитана сборной Казахстана - Нуралы Алипа, передают Vesti.kz.

— Какой ваш прогноз на зимние трансферы "Зенита"?

— "Мои мысли совпадают с мыслями Аршавина. Я вообще сказал бы, что "Зениту" нужны три человека. По Жерсону нет 100-процентной уверенности, что он заиграет так, как он играл в бразильском клубе, когда он был кандидатом в национальную сборную. Сейчас он так не играет", — приводит слова Орлова "Чемпионат" со ссылкой на "Радио Зенит".

"Нужно три усиления — центральный нападающий, центральный полузащитник и центральный защитник. Защитник нужен обязательно. Эракович, Дркушич и Алип — они тяжеловаты, слабо играют в атаке. Нужно играть в современный футбол, — добавил эксперт.

Напомним, что Нуралы Алип впервые присоединился к санкт-петербургскому клубу в феврале 2022 года на правах аренды из алматинского "Кайрата". В текущем сезоне защитник провёл за команду 19 матчей и отметился одним забитым голом.

По итогам первого круга российской премьер-лиги подопечные Сергея Семака набрали 39 очков и занимают второе место в таблице, уступая действующему чемпиону "Краснодару" всего один балл.

Капитан сборной Казахстана покинул расположение "Зенита"

Турнирная таблица "Чемпионат России 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 18 12 4 2 37-12 40
2 Зенит 18 11 6 1 34-12 39
3 Локомотив М 18 10 7 1 39-23 37
4 ЦСКА М 18 11 3 4 30-17 36
5 Балтика 18 9 8 1 24-7 35
6 Спартак М 18 8 5 5 26-23 29
7 Рубин 18 6 5 7 16-22 23
8 Ахмат 18 6 4 8 22-25 22
9 Акрон Тл 18 5 6 7 22-26 21
10 Динамо М 18 5 6 7 27-26 21
11 Ростов 18 5 6 7 15-20 21
12 Крылья Советов 18 4 5 9 20-33 17
13 Динамо Мх 18 3 6 9 8-21 15
14 Пари НН 18 4 2 12 12-28 14
15 Оренбург 18 2 6 10 17-29 12
16 Сочи 18 2 3 13 16-41 9

Перейти на страницу турнирной таблицы →

