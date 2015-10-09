"Реал" избежал фиаско в матче с тремя голами в Ла Лиге

"Реал" одержал непростую победу над "Алавесом" в 16-м туре испанской Ла Лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла на стадионе "Мендисорроса" и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. Тяжёлой выдалась игра для "сливочных". Несмотря на это, они смогли дожать соперника и избежать фиаско в чемпионате.

В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (24-я минута) и Родриго (76-я). У хозяев один мяч отыграл Карлос Висенте (68-я).

"Реал" с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице, тогда как "Алавес" располагается на 12-й строчке, имея в активе 18 очков.

В следующем туре, 20 декабря, "Алавес" сыграет на выезде с "Осасуной", а "Реал" примет дома "Севилью".

